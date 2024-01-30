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В «Локомотиве» прокомментировали запрет на регистрацию новых игроков

В «Локомотиве» прокомментировали запрет на регистрацию новых игроков
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Пресс-служба московского «Локомотива» прокомментировала запрет на регистрацию новых футболистов по решению РФС.

«Фактически обеспечительные меры вступят в силу через 26 дней. Всё это время «Локомотив» сможет регистрировать игроков. При этом мы исполним решение, соответственно, до ограничений дело не дойдёт», — приводит сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Напомним, запрет на московский клуб был наложен из-за проблем с расторжением контракта Михаила Иванькова. Железнодорожников обязали выплатить Иванькову компенсацию за досрочное расторжение контракта, а также заплатить штраф.

Иваньков является воспитанником «Локомотива», однако играл лишь за молодёжную команду и «Казанку». Михаил в структуре железнодорожников в общей сложности сыграл 69 матчей на позиции центрального защитника, где отметился шестью мячами и двумя ассистами.

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