Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Спортдир «Барселоны» Деку: знаю ли я, кто станет новым тренером команды? Вполне возможно

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос, знает ли он, кто возглавит каталонский клуб после ухода Хави с поста главного тренера команды по окончании нынешнего сезона.

«Ясно ли мне, кто будет следующим тренером команды? Вполне возможно.

Уход Хави? Я был удивлён, как и все остальные», — приводит слова Деку barcacentre в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что после ухода Хави основными кандидатами на пост нового главного тренера команды стали Тьяго Мотта (главный тренер «Болоньи»), Рафаэль Маркес (тренер «Барселоны Атлетик»), Джованни ван Бронкхорст (бывший тренер «Рейнджерс»), Мичел Мигель (главный тренер «Жироны»);

Иманол Альгуасиль (главный тренер «Реала Сосьедад»).