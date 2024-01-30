Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — ЮАР. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Юнайтед» Каземиро — о тен Хаге: я не определяю, кто должен тренировать команду

Игрок «Юнайтед» Каземиро — о тен Хаге: я не определяю, кто должен тренировать команду
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о текущем состоянии «красных дьяволов», возглавляемых Эриком тен Хагом, на фоне не самых лучших результатов команды в нынешнем сезоне.

«Я не тот человек, который определяет, кто должен быть тренером. У нас есть для этого квалифицированные люди, но тен Хаг показал в прошлом сезоне, что он может вывести «Манчестер Юнайтед» на другой уровень. В минувшем сезоне у нас действительно был хороший рост и команда прогрессировала», — приводит слова Каземиро CNN.

Напомним, после 21 тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает восьмое место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 16 очков. Также «красные дьяволы» не смогли выйти из группы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Каземиро поделился мыслями о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android