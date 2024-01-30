Игрок «Юнайтед» Каземиро — о тен Хаге: я не определяю, кто должен тренировать команду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о текущем состоянии «красных дьяволов», возглавляемых Эриком тен Хагом, на фоне не самых лучших результатов команды в нынешнем сезоне.

«Я не тот человек, который определяет, кто должен быть тренером. У нас есть для этого квалифицированные люди, но тен Хаг показал в прошлом сезоне, что он может вывести «Манчестер Юнайтед» на другой уровень. В минувшем сезоне у нас действительно был хороший рост и команда прогрессировала», — приводит слова Каземиро CNN.

Напомним, после 21 тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает восьмое место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 16 очков. Также «красные дьяволы» не смогли выйти из группы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.