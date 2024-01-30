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Экс-спортдир «Ливерпуля» Майкл Эдвардс отказался возвращаться в клуб

Экс-спортдир «Ливерпуля» Майкл Эдвардс отказался возвращаться в клуб
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Руководство «Ливерпуля» связалось с бывшим спортивным директором мерсисайдцев Майклом Эдвардсом с предложением вернуться в клуб, однако английский специалист отказался. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «Ливерпуля» хотели, чтобы Эдвардс осуществил реструктуризацию клуба. Подчёркивается, что он отклонил данное предложение английского клуба, поскольку на текущий момент не заинтересован в подобной работе.

Напомним, Эдвардс работал в структуре «Ливерпуля» с 2011 года, придя в него в качестве главного аналитика команды. С 2016 по 2022 год 44-летний специалист занимал должность спортивного директора мерсисайдцев. В период его работы «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии (сезон-2019/2020), а также Лигу чемпионов (сезон-2018/2019).

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