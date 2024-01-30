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Защитник ЦСКА Гаич высказался об интересе «Фиорентины» к нему

Защитник ЦСКА Гаич высказался об интересе «Фиорентины» к нему
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Сербский защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался об интересе итальянской «Фиорентины» к нему.

«Слышал эти слухи, читал новости. Но старался не обращать на это внимания, чтобы не терять концентрацию на своей игре. В любом случае до меня информация о каких‑то переговорах не доходила. Как по мне, это нормально, что в хороший отрезок вокруг тебя начинают появляться разные слухи. Возможно, это интересно для вас, но на протяжении всей карьеры я оставляю все эти дела на усмотрение своего агента. В основном он занимается этими вопросами», — приводит слова Гаича «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Милан Гаич провёл 16 матчей в составе московского ЦСКА, отметившись тремя голами и двумя голевыми передачами. Также Милан провёл семь матчей за армейцев в рамках Фонбет Кубка России, в которых забил два гола. ЦСКА в данный момент располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков за 18 матчей чемпионата.

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