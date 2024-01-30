Нуралы Алип кинул на прогиб Александра Коваленко во время шуточной борьбы

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип кинул на прогиб партнёра по команде Александра Коваленко во время шуточной борьбы.

«Зенит» проводит свои зимние сборы в Абу-Даби, ОАЭ, где уже успел сыграть четыре товарищеских матча. Сине-бело-голубые обыграли со счётом 5:1 самаркандское «Динамо» и «Чонбук Хёндэ Моторс», также «Зенит» обыграл «Урал» (1:0) и сыграл вничью с саудовским «Аль-Фатехом» (1:1).

Далее в рамках турнира Кубка равноправия команда Сергея Семака встретится «Аль-Духаилем» (5 февраля), «Шанхай Шэньхуа» (8 февраля) и «Сантосом» (13 февраля).

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками.