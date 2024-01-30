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Почеттино — об игре с «Ливерпулем»: «Челси» не намерен отдавать очки в честь ухода Клоппа

Почеттино — об игре с «Ливерпулем»: «Челси» не намерен отдавать очки в честь ухода Клоппа
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался насчёт завтрашнего матча 22-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» в контексте недавнего заявления немецкого специалиста Юргена Клоппа, возглавляющего мерсисайдцев, о его уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

Англия - Премьер-лига . 22-й тур
31 января 2024, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я с нетерпением жду завтрашней игры. Для нас это прекрасная возможность встретиться с командой, дела у которой идут очень хорошо.

Мы собираемся выиграть матч, а не участвовать в раздаче очков в честь ухода Клоппа из «Ливерпуля». Однако мне нравится наблюдать за ним на боковой линии. Надеюсь, он уйдёт всего на несколько месяцев, а потом вернётся обратно», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:15 мск.

Турнирная таблица АПЛ
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