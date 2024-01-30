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Новичок «Ростова» Сако прокомментировал переход в команду

Новичок «Ростова» Сако прокомментировал переход в команду
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Новый защитник «Ростова» Умар Сако прокомментировал переход в российскую команду.

«Что даст переход в «Ростов»? В первую очередь это даст мне уверенность в себе и это даст мне возможность улучшить свои качества, а также это большой шаг вперёд. Я ничего не знал о «Ростове», и перед тем, как перейти, я связался со своим другом, который живёт и играет в России. Он сказал, что это хороший и большой клуб», — приводит слова Сако пресс-служба клуба.

Умару Сако 27 лет, он выступал за «Арду» с 2022 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ивуарийского защитника в € 600 тысяч.

«Ростов» ушёл на зимний перерыв в сезоне-2023/2024 на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Валерия Карпина набрали 21 очко за 18 проведённых игр. В следующем матче внутреннего первенства жёлто-синие сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене.

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