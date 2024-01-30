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«Бока Хуниорс» сделал предложение по аренде игрока «Оренбурга» Флорентина

«Бока Хуниорс» сделал предложение по аренде игрока «Оренбурга» Флорентина
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Аргентинский «Бока Хуниорс» сделал предложение по аренде полузащитника «Оренбурга» Габриэля Флорентина до конца сезона с правом выкупа, сообщает журналист Сесар Луис Мерло в соцсети Х (ранее Twitter).

Футболист перебрался в оренбургский клуб летом 2022 года из «Аргентинос Хуниорс», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2,2 млн. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник сыграл за команду 17 матчей во всех турнирах, где отметился двумя забитыми мячами, а его рыночная стоимость составляет € 2,5 млн.

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Оренбург» располагается в зоне стыковых матчей, на 14-м месте с 15 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками.

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