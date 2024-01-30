«Дайте нам выдохнуть». Клопп — о сомнениях ван Дейка относительно будущего в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова центрального защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка, выразившего сомнения относительно своего будущего в клубе из-за серьёзных изменений, которые произойдут в нём после ухода немецкого специалиста и его тренерского штаба по окончании нынешнего сезона.

«Неделю назад, до того, как я объявил о своём решении, до окончания контракта Вирджила оставались те же 18 месяцев, однако никто не спрашивал о его будущем.

Дайте нам выдохнуть. Не о чем беспокоиться. Если вы захотите найти игроков, контракты которых истекают в 2025 году, вы их найдёте. Но ведь Вирджил не вышел и не сказал: «Кстати, я хочу кое-что заявить». Поэтому здесь всегда есть место для дискуссии. Пишите, что хотите, но этот клуб стабилен на 100%. Всё будет хорошо, я уверен в этом также на 100%», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, ван Дейк играет за «Ливерпуль» с 2018 года. За этот период он принял участие в 246 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 14 результативными передачами.