Сербский «Железничар» объявил о подписании контракта с Иваном Игнатьевым

Сербский «Железничар Панчево» объявил о подписании контракта с российским нападающим Иваном Игнатьевым.

Фото: ФК «Железничар Панчево»

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Иван провёл 12 матчей за «Сочи», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на его счету шесть матчей в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего россиянина составляет € 800 тыс. Игнатьев является воспитанником системы «Краснодара», а потом успел сыграть за «Рубин», «Крылья Советов» и «Локомотив».

На данный момент «Железничар Панчево» после 19 сыгранных матчей сербской Суперлиги располагается на 14-м месте с 18 очками.