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Источник: мадридский «Атлетико» выставил Анхеля Корреа на трансфер

Источник: мадридский «Атлетико» выставил Анхеля Корреа на трансфер
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Мадридский «Атлетико» выставил аргентинского нападающего команды Анхеля Корреа на трансфер. При этом такое решение было согласовано между клубом и агентом игрока, а сам футболист не хочет покидать испанский клуб, сообщает журналист Лорена Гонсалес в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Корреа перебрался в «Атлетико» в январе 2015 года из аргентинского «Сан Лоренсо», по информации интернет-портала Transferamarkt, за € 10,5 млн. 28-летний нападающий в общей сложности сыграл за мадридцев 399 матчей во всех турнирах, где отметился 74 забитыми мячами и 59 голевыми передачами. При этом его рыночная стоимость составляет € 20 млн, а пиковая цена достигала € 45 млн.

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