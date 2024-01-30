Сербский агент заявил, что Йоканович не вернётся в Россию

Агент Боян Остоич, который является другом бывшего главного тренера московского «Динамо» Славиши Йокановича, заявил, что сербский специалист не вернётся в Россию.

«Не думаю, что Йоканович вернётся в Россию», — приводит слова Остоича «РБ Спорт».

Напомним, Йоканович возглавил команду летом 2022 года и в общей сложности провёл у руля клуба 37 матчей во всех турнирах, где «Динамо» победило в 16 играх, сыграло вничью семь раз и 14 встреч проиграло. Сербский специалист ушёл из клуба после разгромного поражения в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:3.

Йоканович до «Динамо» тренировал «Партизан», «Муангтонг», «Левски», «Уотфорд», «Маккаби» Тель-Авив, «Фулхэм», «Аль-Гарафу» и «Шеффилд Юнайтед».