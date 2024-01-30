Андре Онана вновь раздумывает над завершением карьеры в сборной Камеруна

Вратарь сборной Камеруна и «Манчестер Юнайтед» Андре Онана рассматривает вариант с завершением карьеры в камерунской национальной команде. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Онана недоволен, что из четырёх матчей сборной Камеруна на Кубке африканских наций до момента её вылета на стадии 1/8 финала он принял участие только в одной игре из четырёх. Также у 27-летнего футболиста сложились конфликтные отношения с президентом Футбольной ассоциации Камеруна Самуэлем Это’о.

Напомним, Онана уже завершал карьеру в сборной Камеруна. Это произошло в декабре 2022 года, во время участия камерунской национальной команды на чемпионате мира 2022 года. Тогда Онана был отстранён от сборной из-за конфликта с главным тренером команды Ригобером Сонгом.

В 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Камеруна проиграла Нигерии со счётом 2:0.