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Андре Онана вновь раздумывает над завершением карьеры в сборной Камеруна

Андре Онана вновь раздумывает над завершением карьеры в сборной Камеруна
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Вратарь сборной Камеруна и «Манчестер Юнайтед» Андре Онана рассматривает вариант с завершением карьеры в камерунской национальной команде. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Онана недоволен, что из четырёх матчей сборной Камеруна на Кубке африканских наций до момента её вылета на стадии 1/8 финала он принял участие только в одной игре из четырёх. Также у 27-летнего футболиста сложились конфликтные отношения с президентом Футбольной ассоциации Камеруна Самуэлем Это’о.

Напомним, Онана уже завершал карьеру в сборной Камеруна. Это произошло в декабре 2022 года, во время участия камерунской национальной команды на чемпионате мира 2022 года. Тогда Онана был отстранён от сборной из-за конфликта с главным тренером команды Ригобером Сонгом.

В 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Камеруна проиграла Нигерии со счётом 2:0.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
27 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Нигерия
Окончен
2 : 0
Камерун
1:0 Лукман – 36'     2:0 Лукман – 90'    
Турнирная сетка КАН
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Источник: Ригобер Сонг будет уволен с поста тренера сборной Камеруна
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