В «Ахмате» показали, как готовят поле к возобновлению чемпионата

В грозненском «Ахмате» показали, как готовят футбольное поле на стадионе «Ахмат-Арена» к возобновлению чемпионата.

«Выводим футбольное поле из зимней спячки. Начинается активная фаза подготовки газона к весенней части футбольного сезона. Включена система подогрева, накрыли специальным термопокрытием, которое позволяет поддерживать температуру, необходимую для роста травы», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Ахмата»

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги грозненская команда располагается в зоне стыковых игр, на 13-м месте с 17 очками. При этом «Ахмат» участвует в Фонбет Кубке России, где на стадии 1/4 финала Пути регионов встретится с «Волгарём» 13 марта.