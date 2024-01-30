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«Фиорентина» намерена подписать игрока дортмундской «Боруссии» Джованни Рейну

«Фиорентина» намерена подписать игрока дортмундской «Боруссии» Джованни Рейну
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«Фиорентина» рассматривает вариант с тем, чтобы арендовать у дортмундской «Боруссии» 21-летнего атакующего полузащитника Джованни Рейну до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Bolavip.

По информации источника, Рейна недоволен количеством игрового времени, которое он получает при Эдине Терзиче, тренирующего «шмелей».

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник «Фиорентины» принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности Рейна провёл на поле 361 минуту. Действующее трудовое соглашение американского игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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