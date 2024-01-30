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Радимов пошутил, что «Спартак» сделал для него специальный баннер на стадионе

Радимов пошутил, что «Спартак» сделал для него специальный баннер на стадионе
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов пошутил, что «Спартак» сделал для него специальный баннер на стадионе.

«В рамках своего обучения в РМОУ (Российском международном олимпийском университете. – Прим. «Чемпионата») сегодня посещали домашний стадион «Спартака». Всё очень понравилось, было информативно и полезно. Но особенно понравился баннер в одном из помещений. Как мне объяснили, его подготовили специально к моему приезду. Очень приятно, по-настоящему тронут», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале Владислава Радимова

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. «Зенит» располагается на второй строчке и имеет в своём активе 36 очков. При этом лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками.

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