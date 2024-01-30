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Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «​Краснодара» о дисквалификации Кордобы

Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «​Краснодара» о дисквалификации Кордобы
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Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил жалобу «​Краснодара» о дисквалификации нападающего «быков» Джона Кордобы на четыре матча Российской Премьер-Лиги за оскорбительное поведение игрока, выраженное в демонстрации оскорбительного жеста в отношении официальных лиц матча, которое он допустил во время игры 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3).

«Во вторник, 30 января, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором было принято следующее решение:

– Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Краснодар» (Краснодар) на решение КДК РФС от 30 ноября 2023 года. Оставить решение КДК РФС в силе», — сказано на официальном сайте РФС.

Напомним, колумбийский футболист продемонстрировал оскорбительный жест после финального свистка, затем он убежал в подтрибунное помещение. Комментируя данный инцидент, Кордоба заявил, что этот жест был адресован представителям собственной команды.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами.

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