«Карагюмрюк» арендовал у «Вероны» Гюнтера, которым интересовались «Спартак» и ЦСКА

Турецкий «Фатих Карагюмрюк» арендовал у итальянской «Вероны» центрального защитника Корая Гюнтера до конца сезона с правом выкупа. Футболистом также интересовались российские «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар», сообщает пресс-служба клуба.

29-летний защитник является воспитанником «Хоктера», «Брокела», дортмундской «Боруссии», а потом играл за «Галатасарай», «Дженоа», «Верону» и «Сампдорию». При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1,2 млн.

В прошлом сезоне Корай сыграл за «Верону» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом и одной голевой передачей. В сезоне-2023/2024 Гюнтер ни разу не появился на поле за итальянскую команду.