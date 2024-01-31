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Игрок «Аль-Насра» Фофана перешёл в «Аль-Иттифак» в качестве замены Хендерсону

Игрок «Аль-Насра» Фофана перешёл в «Аль-Иттифак» в качестве замены Хендерсону
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Центральный полузащитник «Аль-Насра» Секо Фофана перешёл на правах полугодичной аренды в саудовский «Аль-Иттифак».

«Ивуарийский слон присоединяется к рыцарям», — сказано в представлении игрока в официальном аккаунте «Аль-Иттифака» в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Аккаунт «Аль-Иттифака» в соцсети Х (ранее Twitter)

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Аль-Иттифак» был заинтересован в подписании Фофана, поскольку клуб хотел найти замену для хавбека Джордана Хендерсона, который в текущем месяце перешёл в «Аякс».

Напомним, в нынешнем сезоне Фофана принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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