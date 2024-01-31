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«Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» и поднялся на вторую строчку в АПЛ

«Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» и поднялся на вторую строчку в АПЛ
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Сегодня, 31 января, завершился матч 22-го тура АПЛ, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Игра началась в 22:30 по московскому времени. «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 65-й минуте Александр Зинченко на левом фланге из-за боковой вбросил далеко на Габриэла Жезуса, который вдоль лицевой линии ушёл от Данило и пробил низом в ближний угол. На 72-й минуте Мартин Эдегор из центрального круга отдал налево на Жезуса, Габи заметил на противоположном краю штрафной Букайо Саку и сразу низом покатил ему мяч, который первым касанием принял, а вторым с правой ноги из-под Гиббс-Уайта пробил точно в дальний угол. На 89-й минуте Тайво Авонийи отыграл один мяч.

На данный момент после 22 сыгранных матчей АПЛ «Арсенал» располагается на втором месте с 46 очками. «Ноттингем Форест» находится на 16-й строчке с 20 очками.

Англия - Премьер-лига . 22-й тур
30 января 2024, вторник. 22:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 65'     0:2 Сака – 72'     1:2 Авонийи – 89'    
Турнирная таблица АПЛ сезона-2023/2024
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