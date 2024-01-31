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Арустамян: «Наполи» ждёт провальный сезон, у команды конфликты внутри и большие проблемы

Арустамян: «Наполи» ждёт провальный сезон, у команды конфликты внутри и большие проблемы
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Футбольный журналист Нобель Арустамян поделился ожиданиями от результатов «Наполи» в нынешнем сезоне.

«Думаю, у «Наполи» будет провальный сезон, маловероятно, что команда попадёт в Лигу чемпионов. В нынешнем розыгрыше турнира, на мой взгляд, у них немного шансов. У «Наполи» большие проблемы, ещё конфликты внутри клуба, интервью агента Кварацхелии, где он задел Осимхена, а тот не промолчал.

В Италии предполагали, что, как только «Наполи» возьмёт скудетто, ближайшие годы, зная темперамент неаполитанцев, их ждёт катастрофа. Они ещё лет пять будут отмечать чемпионство», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале футбольного журналиста Геннадия Орлова.

Напомним, после 21 тура чемпионата Италии «Наполи» набрал 32 очка и занимает девятое место.

Турнирная таблица Серии А
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