ЦСКА предлагал € 7 млн за двух защитников «Портимоненсе»

Московский ЦСКА предлагал € 7 млн за двух защитников португальского «Портимоненсе» — Педрао и Филипе Релваса, сообщает Diario.

По информации источника, армейцы предлагали € 3 млн за Педрао и € 4 млн за Релваса, за которого также боролись «Удинезе», «Бешикташ» и «Аль-Духаиль».

26-летний бразилец Педрао перебрался в португальский клуб летом 2022 года из «Палмейраса», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 800 тыс. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 19 матчах во всех турнирах, где отметился двумя голами, а его стоимость составляет € 1,6 млн.

24-летний Релвас перебрался в команду до 23 лет летом 2020 года из «Педрас Рубрас». Португалец перешёл в основную команду в июле 2021 года и в нынешнем сезоне сыграл 23 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал один ассист. На данный момент рыночная стоимость Филипе составляет € 3,5 млн.