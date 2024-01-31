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«Мы доминировали в игре». Артета – о победе в матче АПЛ с «Ноттингем Форест»

«Мы доминировали в игре». Артета – о победе в матче АПЛ с «Ноттингем Форест»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (2:1).

«Я очень доволен выступлением наших ребят, хотя в конце оно было немного напряжённым. Мы доминировали в игре, мы провели такую игру, какую хотели. Парни не уступали ни на одном участке поля.

В последние два раза, что мы приезжали на «Сити Граунд», здесь было два разочаровывающих результата, и нам нужно было это исправить. Мы должны были рисковать в правильных зонах, на чужой половине. Соперник ждал наших потерь, ждал, когда мы совершим ошибку, потеряем мяч, а затем побежим домой. Но мы справились с этим и не дали «Ноттингему» воспользоваться его сильными сторонами. Я очень доволен тем, как мы провели эту игру», – приводит слова Артеты beIN SPORTS.

На данный момент после 22 сыгранных матчей АПЛ «Арсенал» располагается на втором месте с 46 очками. «Ноттингем Форест» находится на 16-й строчке с 20 очками.

Англия - Премьер-лига . 22-й тур
30 января 2024, вторник. 22:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 65'     0:2 Сака – 72'     1:2 Авонийи – 89'    
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