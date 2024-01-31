«Лацио» намерен продлить контракт с вратарём Иваном Проведелем до 2028 года

«Лацио» начал переговоры с итальянским вратарём с российскими корнями Иваном Проведелем о продлении контракта. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, римский клуб хочет пролонгировать соглашение с 29-летним итальянским вратарём до 2028 года на фоне интереса к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».

Ранее голкипер был признан лучшим футболистом «Лацио» за 2023 год. В сентябре 2023-го Проведель забил гол в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1) в компенсированное ко второму тайму время, чем принёс команде важную ничью.

Отметим, Иван Проведель имеет русские корни по материнской линии. Проведель родился в городе Порденоне — его отец из Италии, а мать Елена родом из Москвы. Ранее, в сентябре 2022 года, он был вызван в национальную команду Италии, но не сыграл ни одного матча.

В нынешнем сезоне Проведель провёл во всех турнирах за клуб 29 матчей, в которых пропустил 30 мячей. В 11 матчах вратарь «Лацио» отстоял на ноль. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

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