Гражданка Венгрии требует от Неймара пройти тест на отцовство

Гражданка Венгрии Габриэлла Гаспар требует от бразильского нападающего «Аль-Хиляля» Неймара пройти тест на отцовство.

Как сообщает Terra, Гаспар подала иск в гражданский суд в Сан-Паулу (Бразилия). Она утверждает, что познакомилась с Неймаром в Боливии, когда бразильская сборная играла товарищеский матч, и заявляет, что забеременела от футболиста.

Гаспар требует, чтобы имя отца было указано в свидетельстве о рождении её девятилетней дочери, а также выплаты алиментов в размере € 30 тыс. Её адвокат отмечает, что сумма высока, поскольку затребована выплата задним числом, учитывая тот факт, что мать сама покрывала все расходы на ребёнка в течение девяти лет.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в пяти матчах за «Аль Хиляль», забил один гол и отдал три результативные передачи. Бразильский нападающий не выходил на поле с середины октября, когда в матче сборной повредил переднюю крестообразную связку правого колена и порвал мениск.

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Растолстевший Неймар появился на публике: