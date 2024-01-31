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Гатагов рассказал о нецензурной реакции Карпина на его роспись в контракте со «Спартаком»

Гатагов рассказал о нецензурной реакции Карпина на его роспись в контракте со «Спартаком»
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Экс-защитник московского «Спартака» Сослан Гатагов рассказал, как проходило подписание его контракта с красно-белыми в 2012 году. Главным тренером и генеральным директором московского клуба в этот период времени был Валерий Карпин.

«Даже когда я подписывал контракт со «Спартаком», там ещё у Карпина кабинет был в офисе на Пресненской набережной, вид красивый. Я захожу и Карпин говорит: «Садись. Держи контракт». Я беру и он мне говорит: «Читать будешь?» Я что-то заморозился и ответил: «Нет». Карпин сказал: «Зарплату хоть посмотришь?» Я чувствую, что подвох, но отвечаю: «Нет». Расписался в контракте и Карпин говорит: «Блин, тупой на хрен (В оригинале были использованы нецензурные слова. — Прим. «Чемпионата»)». И я ушёл. Ничего не проверил, молодой. Что тебе там дают, посмотри хоть. А я подписал и ушёл», — рассказал Гатагов в интервью youtube-каналу «Дубай».

31-летний бывший левый защитник Сослан Гатагов завершил карьеру действующего игрока в мае 2017 года. С января 2012 года по июль 2014 года футболист находился в системе московского «Спартака», в котором провёл пять матчей без результативных действий за первую команду и девять матчей с одним забитым голом за молодёжный состав.

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