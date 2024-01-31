Диего Симеоне высказался об уходе Хави из «Барселоны» в конце сезона-2023/2024

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос об уходе Хави из «Барселоны» по окончанию сезона-2023/2024.

«Я никогда не комментирую решения своих коллег, потому что уважаю их выбор. У «Барселоны» несколько поражений подряд? У меня нет времени думать о сопернике. Нам нужно думать о «Райо Вальекано», с которым играем уже в эту среду. Затем о «Реале» в воскресенье, и об «Атлетик Бильбао» в среду», — приводи слова Симеоне Mundo Deportivo.

27 января Хави, после поражения от «Вильярреала» (3:5), объявил, что покинет команду в конце сегодня. 44-летний специалист возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под руководством испанца клуб выиграл чемпионат Испании (2022/2023) и Суперкубок Испании (2022/2023).

После 22 туров «Барселона» занимает четвёртое место в Ла Лиге с 44 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (55 очков).

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