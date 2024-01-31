Стала известна примерная дата возвращения Тибо Куртуа на поле после травмы

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Кубруа, получивший разрыв крестообразных связок, может восстановиться к апрелю, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 31-летний голкипер уже тренируется на газоне на базе «Реала» в Вальдебебасе, и по мнению врачей может вернуться на поле в апреле к гипотетической 1/4 финала Лиги чемпионов.

Куртуа на предсезонной тренировке порвал переднюю крестообразную связку колена за два дня до начала чемпионата. Ему на замену из «Челси» был взят в аренду Кепа Аррисабалага.

В 1/8 финала «Реал» сыграет с «РБ Лейпцигом». Первый матч состоится 13 февраля, а ответный пройдёт 6 марта.

После 22 туров «Реал» занимает второе место в Ла Лиге с 54 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (55 очков).

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