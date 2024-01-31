«Нам пришлось набраться немного терпения». Микель Артета – о победе над «Ноттингемом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Ноттингем Форест» (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«Я действительно доволен выступлением и результатом. Мы полностью доминировали в игре. Нам пришлось набраться немного терпения, но команда смогла создать свои моменты, что действительно приятно. Я думаю, мы продемонстрировали большую зрелость, справившись с игрой так, как и были должны.

«Арсенал» по ходу матча забил два мяча на 65 (Габриэл Жезус) и 72 (Букайо Сака) минутах, и доводил матч до победного конца. Однако на 89 минуте нападающий «Ноттингема» Тайво Авонийи отыграл один мяч, но это не хватило, чтобы вырвать ночью.

После 22 туров «Арсенал» занимает второе место в АПЛ с 46 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (48 очков).

Аарон Рамсдейл ворует ёлочные игрушки с базы «Арсенала»