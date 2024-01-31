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«Ноттингем» отдал в аренду в «Копенгаген» защитника сборной Шотландии

«Ноттингем» отдал в аренду в «Копенгаген» защитника сборной Шотландии
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27-летний центральный защитник «Ноттингем Форест» и сборной Шотландии Скотт Маккенна продолжит сезон в датском «Копенгагене», сообщает официальный сайт «лесников». Футболист отправится в клуб из столицы Дании на правах аренды до конца текущего сезона.

Маккенна перешёл в «Ноттингем Форест» из шотландского «Абердина» в сентябре 2020 года, сумма трансферной компенсации составила € 3,27 млн. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.

В текущем сезоне футболист сыграл за «Ноттингем» в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В составе сборной Шотландии Маккенна провёл 32 матча, отметившись одним забитым голом, четыре из этих игр — в текущем сезоне.

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