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ЦСКА показал уровень защитника Мойзеса в изучении русского языка

ЦСКА показал уровень защитника Мойзеса в изучении русского языка
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Московский ЦСКА в своём телеграм-канале опубликовал видео с защитником Мойзесом, который практикуется в изучении русского языка. 28-летнему бразильцу предложили прочитать фамилии известных российских деятелей культуры.

«Помогаем Мойзе с обучением русского языка», — написали под видео в телеграм-канале.

ВИДЕО

Мойзес перешёл в ЦСКА из «Интернасьонала» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 2,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает бразильца в € 5 млн.

В нынешнем сезоне Мойзес сыграл 21 матч и забил 1 гол.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в РПЛ с 28 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

Следующий матч ЦСКА проведёт с «Оренбургом». Встреча состоится 2 марта, начало в 14:00.

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