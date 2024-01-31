Микель Артета прокомментировал стычку между Зинченко и Уайтом после матча с «Ноттингемом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об инциденте со стычкой между защитниками «канониров» Александром Зинченко и Беном Уайтом после матча 22-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (2:1).

«Мне это нравится, они требуют друг от друга большего. Они были недовольны ситуацией, пытаясь решить проблему. Иногда после игры бывает эмоционально и жарко, но мне нравится, что игроки подталкивают друг друга и требуют играть лучше», — приводит слова Артеты Daily Mail.

«Арсенал» выигрывал со счётом 2:0 по ходу встречи, но на 89 минуте нападающий «Ноттингема» Тайво Авонийи отыграл один мяч. После финального свистка Зинченко и Уайт на повышенных тонах обсуждали пропущенный гол.

После 22 туров «Арсенал» занимает второе место в АПЛ с 46 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (48 очков).