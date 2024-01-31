«Портимоненсе» отклонил предложение «Краснодара» по центральному защитнику

«Краснодар» делал португальскому «Портимоненсе» предложение о трансфере 26-летнего бразильского центрального защитника Педрао, сообщает Diario.

По данным источника, руководство чёрно-зелёных предлагало португальскому клубу за этого футболиста трансферную компенсацию в размере € 2,5 млн, однако «Портимоненсе» отклонил этот оффер. Сообщается, что Педрао интересовался также московский ЦСКА, предложивший за него € 3 млн.

26-летний бразилец Педрао выступает за португальский клуб с июля 2021 года, когда он перешёл из бразильского «Палмейраса» на правах аренды, полгода спустя его трансфер был выкуплен за € 800 тыс. В текущем сезоне на счету защитника 19 матчей за «Портимоненсе» во всех турнирах и два забитых мяча.