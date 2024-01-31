Ломаев — о неудачах «Крыльев»: против ЦСКА я ошибся с пенальти, со «Спартаком» был провал

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев назвал матчи осенней части текущего сезона чемпионата России, в которых его команда упустила очки.

«Если говорить о моей игре, на ум приходит результативная ошибка, которую я сделал в игре с ЦСКА, когда ошибся с пенальти. В итоге, ведя в счете 2:0, мы сыграли вничью. А в целом отыграл первую часть сезона нормально. ЦСКА я уже назвал, со „Спартаком“ был провал, когда за десять минут команда развалилась. И в сложных погодных условиях было тяжело что-то сделать. Назову и матч с „Локомотивом“, когда мы сыграли 1:1. Тогда пропустили на 93-й минуте. А в целом играли достаточно неплохо для первой части чемпионата», — приводит слова Ломаева «Евро-Футбол.Ру».

По итогам осенней части нынешнего сезона РПЛ самарские «Крылья Советов» занимают в турнирной таблице шестое место, набрав 29 очков в 18 матчах. Волжане долгое время шли в тройке лидеров с «Краснодаром» и «Зенитом», но откатились назад после серии из неудачных матчей в октябре-ноябре, когда команда Игоря Осинькина набрала одно очко в четырёх турах чемпионата.

25-летний вратарь Иван Ломаев в этом сезоне сыграл в девяти матчах РПЛ из 18, пропустил 13 голов и в двух встречах остался «сухим».