Траты клубов РПЛ на трансферы в 2023 году, сенсация на Кубке Африки. Главное к утру

Российские клубы в 2023 году потратили на трансферы € 105 млн, сборная ЮАР сенсационно выбила сборную Марокко из Кубка африканских наций, выиграв со счётом 2:0, журналист Нобель Арустамян раскрыл первую зарплату вингера Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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