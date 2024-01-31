Траты клубов РПЛ на трансферы в 2023 году, сенсация на Кубке Африки. Главное к утру
Российские клубы в 2023 году потратили на трансферы € 105 млн, сборная ЮАР сенсационно выбила сборную Марокко из Кубка африканских наций, выиграв со счётом 2:0, журналист Нобель Арустамян раскрыл первую зарплату вингера Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Российские футбольные клубы в 2023 году потратили на покупку игроков € 105 млн.
- ЮАР сенсационно обыграла Марокко и прошла в 1/4 финала Кубка африканских наций
- Нобель Арустамян раскрыл первую зарплату Кварацхелии в «Наполи» и сумму за его переход.
- «Зенит» предлагал € 7 млн за вингера «Портимоненсе» — Diario.
- Шайба Воронкова принесла «Коламбусу» победу с минимальным счётом над «Сент-Луисом».
- Определились все пары 1/4 финала Кубка африканских наций.
- Публикацию Валиевой в соцсетях поддержали более 100 тыс. человек.
- Карим Бензема ведёт переговоры с «Аль-Насром», за который играет Роналду.
- 17-летний хавбек шведского «Юргордена» находится в шаге от перехода в «Барселону».
- Стало известно, когда Умар Нурмагомедов проведёт свой следующий бой.
- «Ливерпуль» заинтересован в приглашении Зидана на пост главного тренера.
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