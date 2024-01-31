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Ломаев: «Зенит» и московские клубы раза в три дороже «Крыльев», но в футбол играют люди

Ломаев: «Зенит» и московские клубы раза в три дороже «Крыльев», но в футбол играют люди
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Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев оценил перспективы волжан на высокое место по итогам нынешнего сезона чемпионата России.

«По силам ли «Крыльям Советов» побороться за медали? Главное, чтобы у нас из группы атаки не ушли лидеры. От этого будет многое зависеть. Если будем навязывать свою игру каждому сопернику, то можем оказаться высоко. Если брать трансферную стоимость составов, понятно, что „Локомотив“, „Зенит“, „Спартак“, ЦСКА, „Динамо“ минимум раза в три сильнее. Но в футбол играют люди, а не деньги», — приводит слова Ломаева «Евро-Футбол.Ру».

«Крылья Советов» с 29 очками в 18 матчах находятся на шестом месте в турнирной таблице РПЛ по итогам осенней части сезона. Самарский клуб уступает девять очков лидирующему «Краснодару», семь — «Зениту», три — московскому «Динамо», два — «Локомотиву» и одно ← «Спартаку», опережая на одно очко ЦСКА.

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