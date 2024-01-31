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Игрок «Крыльев» Горшков рассказал, как прошёл первый сбор команды

Игрок «Крыльев» Горшков рассказал, как прошёл первый сбор команды
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Левый защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков подвёл итоги первого межсезонного сбора волжан в текущем году.

«На первом сборе закладывалась физическая работа. Было много тренажёрного зала, немного бега. Команда сыграла две игры. К сожалению, участия в них я не принял. Надеюсь, что второй сбор будет более плодотворный — будем набирать форму и кондиции. У меня ограничений никаких нет, всё хорошо», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Самарские «Крылья Советов» завершили осеннюю часть сезона РПЛ на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. В активе волжан 29 очков в 18 матчах. 24-летний левый защитник Юрий Горшков сыграл за «Крылья» в 23 матчах во всех турнирах, забил два гола и выполнил один результативный пас.

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