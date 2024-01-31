«Зенит» и «Спартак» — вообще отдельная каста». Георгий Зотов — о трансферах клубов РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов высказался о покупках клубов РПЛ в зимнее трансферное окно.

«Следите за тем, как укрепляются соперники? Ежедневно читаю новости. «Зенит» и «Спартак» — вообще отдельная каста. Я больше смотрю за командами, сопоставимыми с нами в финансовом плане. Клубы укрепляются. Думаю, у нас тоже будет новичок. Хотя состав и так хороший. Мы вполне можем выполнить задачу и с этим составом», — приводит слова Зотова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент больше всего новичков приобрёл «Зенит». Состав команды пополнили винегры Артур, Педро и Ахметов, а также защитник Нино.

После 18 туров «Крылья Советов занимают шестое место в РПЛ с 29 очками. На третьем место расположилось московское «Динамо» (32 очка).