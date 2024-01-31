«Похож на Бонгонда». Радимов оценил трансфер Угальде в «Спартак»

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов оценил новичка московского «Спартака» Манфреда Угальде. По его мнению, за трансфер Угальде красно-белые явно переплатили, но сумма сделки обязывает футболиста стать лидером новой команды прямо здесь и сейчас. Также Радимов признался, что экс-нападающий «Твенте» напоминает ему Тео Бонгонда по игровой манере.

«Мы уже обсуждали, все в один голос сказали, даже супруга Леонида Федуна, что за этого футболиста переплатили. От этого футболиста надо ждать здесь и сейчас.

Против «Спартака» практически все команды играют закрыто. Насколько я понимаю, лучшее качество Угальде — скорость на пространстве. Убежать, получить мяч на ход… Таких игр будет не так много. Мне он напоминает Бонгонда, который тоже приехал индивидуально сильный, быстрый, резкий. Но только попались команды, которые закрываются, сразу что делать и куда бежать, он не знает. Но здесь и сейчас ему надо показывать с первых матчей, что он лидер в атаке», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Угальде присоединился к «Спартаку» в начале этой недели. По данным СМИ, сумма сделки составила € 13 млн, что стало одним из самых дорогих приобретений красно-белых.