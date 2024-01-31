Экс-игрок «Ливерпуля» Олдридж: Алонсо согласился бы на работу в мерсисайдском клубе

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж считает, что главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо согласился бы возглавить «красных» после ухода Юргена Клоппа.

«Хаби покорил мир своей работой в Германии. То, что он делает с леверкузенским «Байером», просто невероятно. Я знаю Хаби, он очень искренний парень. Хотел ли бы он взяться за работу в «Ливерпуле»? Да, думаю, хотел бы. Сто процентов. Но не мне об этом судить», — написал Олдридж в своей колонке для Liverpool Echo.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. СМИ называли Хаби Алонсо одним из основных кандидатов на замену немецкому специалисту у руля мерсисайдского клуба. Испанец тренирует «Байер» с 2022 года.