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Артур: для меня и других бразильцев «Зенита» матч с «Сантосом» особенный

Артур: для меня и других бразильцев «Зенита» матч с «Сантосом» особенный
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Новичок петербургского «Зенита» Артур Гимарайнс высказался о предстоящем товарищеском матче сине-бело-голубых с «Сантосом». По его словам, для всех бразильцев «Зенита» встреча с командой со своей родины будет особенной. В то же время Гимарайнс отметил, что российский клуб должен обыгрывать оппонента.

«Для меня и других бразильцев «Зенита» матч против бразильской команды, конечно, особенный. С другой стороны, это очередной матч, в котором «Зенит» обязан выигрывать», — сказал Артур в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в зимнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили три бразильца — Педро, Нино и Артур Гимарайнс. Ближайший учебно-тренировочный сбор «Зенит» проведёт в Дохе (Катар), где сыграет с китайским «Шанхай Шэньхуа» 7 февраля и с бразильским «Сантосом» 13 февраля.

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