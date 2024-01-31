Бубнов оценил перспективы Угальде в «Спартаке»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о перспективах новичка «Спартака» Манфреда Угальде. Напомним, нападающий перешёл из нидерландского «Твенте» в зимнее трансферное окно. Угальде будет выступать за «Спартак» под девятым игровым номером.

«Обсуждают не только высокую цену новичка, но и то, что адаптироваться ему будет непросто. У нас футбол плотный, играют более жёстко, чем в Нидерландах. Но можно сравнить Угальде с новичком ЦСКА Аббосбеком Файзуллаевым. В Узбекистане тоже играют не так жёстко, как у нас, но ведь адаптировался, стал чуть ли не одним из лидеров в своей команде! Да и Промес, тоже, кстати, экс-игрок «Твенте», в своё время себя смог проявить. Почему бы и костариканцу не заиграть у нас?

Конечно, могут возникнуть трудности, но от них никто не застрахован. Даже более возрастной и звёздный игрок. Но к Европе он уже адаптирован, в России могут помочь с этим тот же Промес и испаноязычный Медина. В общем, я бы не стал категорично говорить, что игра у этого новичка не пойдёт», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за переход футболиста фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн.

В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами.