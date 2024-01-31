«Ахмат» объявил о продлении контракта с Дарко Тодоровичем

Футбольный клуб «Ахмат» на своём официальном сайте объявил о пролонгации контракта с защитником команды Дарко Тодоровичем. Футболист подписал с грозненским клубом контракт до конца сезона-2026/2027. Прошлое соглашение Тодоровича с «Ахматом» было рассчитано до конца нынешнего сезона. В СМИ появлялись слухи о сложностях в переговорах сторон.

«Поздравляем Дарко, желаем много хороших игр, голов и побед», — написала пресс-служба грозненского клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Тодорович провёл за «Ахмат» 23 матча во всех официальных турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

«Ахмат» после первой части сезона в Российской Премьер-Лиге занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.