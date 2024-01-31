Экс-гендиректор «Ливерпуля»: мерсисайдцев ждёт большая перестройка

Бывший генеральный директор «Ливерпуля» Питер Мур предупредил, что мерсисайдский клуб ожидает тотальная перезагрузка после ухода Юргена Клоппа.

«Клуб замер в ожидании полной перезагрузки. Уходит ведь не только Клопп, но и Лейндерс, Краветц (помощники Юргена. — Прим. «Чемпионата»). Кроме того, «Ливерпулю» нужен новый спортивный директор. Дело не только в главном тренере. Болельщики мерсисайдцев превращают менеджеров в легенд. Они значат для нас больше, чем победы и поражения», — приводит слова Мура talkSPORT.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде. 56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.