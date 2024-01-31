«Спишь?» «Локомотив» анонсировал подписание Хамулича в стиле «Зенита»

Московский «Локомотив» анонсировал подписание 23-летнего нападающего «Тулузы» Саида Хамулича. Интересно, что железнодорожники опубликовали анонс в стиле «Зенита» с подписью: «Спишь?»

Пост опубликован в телеграм-канале «Локомотива»

Напомним, 23-летний игрок принадлежит «Тулузе», но первую часть нынешнего сезона отыграл в аренде за «Витесс». В Нидерландах Хамулич сыграл 14 матчей (в основе – девять), не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу. В Лиге 1 нападающий успел сыграть всего шесть матчей без результативных действий. Точно такая же статистика у Хамулича и в сборной Боснии и Герцеговины, за которую он дебютировал в июне 2023 года.

По информации «Чемпионата», железнодорожники арендуют нападающего с правом выкупа, сумма которого составляет € 2,6 млн.