Бубнов назвал положительные качества новичка «Спартака» Угальде

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о качествах новичка московского «Спартака» Манфреда Угальде. Напомним, нападающий перешёл из нидерландского «Твенте» в январе 2024 года. Угальде будет выступать за «Спартак» под девятым игровым номером.

«По той информации, что сейчас есть, можно сказать, что Угальде рано начал себя проявлять, у него была хорошая школа в Коста-Рике, здорово владеет обеими ногами, при невысоком росте неплохо играет головой. Наверняка и с дриблингом всё в порядке. Отмечают его бойцовский характер, умение читать игру. В моё время таких называли «со светлой головой», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за переход футболиста фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн.

В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами.