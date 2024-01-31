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Александр Кержаков высказался о переходе Ивана Игнатьева в «Железничар»

Александр Кержаков высказался о переходе Ивана Игнатьева в «Железничар»
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Бывший главный тренер сербского «Спартака» Александр Кержаков прокомментировал переход российского нападающего Ивана Игнатьева в «Железничар».

«Ничего особенного из себя «Желзеничар» не представляет, идут в конце турнирной таблицы. Но обратить на себя внимание можно в любой команде. Главное — как будет выступать сам игрок», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Железничар» объявил о подписании контракта с Иваном Игнатьевым вчера, 30 января.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Иван Игнатьев провёл 12 матчей за «Сочи», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также на счету нападающего шесть игр в Фонбет Кубке России.

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