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Игрок «Крыльев» Цыпченко рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы

Игрок «Крыльев» Цыпченко рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался о восстановлении после тяжёлой травмы. Он был заменён на 24-й минуте матча 1-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1).

«Травма тяжёлая — это правда. Реабилитация проходит нормально. Прогресс есть, но скажу честно, что очень тяжело. Есть много нюансов в этой травме. Наверное, самая большая проблема, что выборочность небольшая из людей, у которых такая травма. Подсмотреть что-то тяжело. Сейчас мы двигаемся в правильном направлении — это самое главное.

Никакого смысла не вижу говорить о сроках возвращения. Я спешить на поле не буду. Понятное дело, что обычные люди не поймут, что это за травма, но, скажу ещё раз, очень тяжёлая травма», — сказал Цыпченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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