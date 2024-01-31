Александр Кержаков сообщил, что обсуждает варианты продолжения тренерской карьеры

Российский тренер Александр Кержаков рассказал о желании вернуться к тренерской работе. По словам специалиста, вариант продолжения карьеры сейчас находятся в процессе обсуждения. В то же время Кержаков отказался называть конкретные клуб и страну, в которых может продолжить работу.

«Желание вернуться к работе есть. Варианты продолжения карьеры в процессе обсуждения. Не буду говорить, о клубе из какой страны идёт речь», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в ходе тренерской карьеры Александр успел поработать наставником сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы», «Томи» и «Пари Нижний Новгород». В качестве футболиста Кержаков выступал за «Зенит», «Севилью», «Цюрих» и московское «Динамо».